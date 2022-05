Ucraina, negli ospedali manca tutto. L'inferno dei medici: «Costretti ad amputare arti a ragazzi giovanissimi»

C'è un'altra emergenza nei territori dell'Ucraina orientale, già martoriata dal conflitto iniziato il 24 febbraio con l'invasione della Russia. E riguarda gli ospedali, dove mancano medici, infermieri, medicinali e attrezzature per curare i feriti e salvare chi arriva in pericolo di vita. Molti hanno abbandonato il Donbass già allo scoppio dei primi missili, altri se ne sono andati dopo, incapaci di reggere una situazione insostenibile. Non è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati