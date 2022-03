Guerra in Ucraina, è allarme bombe al fosforo: cosa sono, come uccidono. Domande e risposte

L’uso delle bombe al fosforo bianco sarebbe un pericoloso salto di qualità nella guerra in Ucraina. Domande e risposte per capire la pericolosità di queste armi, la storia, i divieti internazionali con l’aiuto del generale di artiglieria in congedo Luigi Vinaccia, presidente della sezione napoletana dell’associazione nazionale ufficiali in congedo, in passato comandante della brigata Aosta e in missioni di pace in Kosovo come in Afghanistan.

Cosa sono le bombe al fosforo?

Bombe che utilizzano tra i loro componenti il fosforo, elemento chimico che si trova in natura sotto forma di fosfato in alcune rocce. In gergo militare, le bombe al fosforo sono chiamate Wp che sta per White phosphorus.



Perché così devastanti?

In base al dosaggio utilizzato, il fosforo miscelato in bombe e missili ha effetto corrosivo sugli organi umani, penetrando dall’epidermide. È in grado di arrivare agli organi interni provocando ulcere letali.



Quali tipologie esistono di queste bombe?

Il fosforo, dosato diversamente, può realizzare ordigni fumogeni, che eliminano la visibilità, o illuminanti, ma diventare anche arma chimica perché il fosforo è in grado di raggiungere temperature elevatissime con rapidità. L’esplosione libera la sostanza, provocando effetti letali.



Quando furono usate per la prima volta?

Nella prima guerra mondiale dai tedeschi e gli inglesi. Sembra che i primi a sperimentare il fosforo nelle bombe furono gli irlandesi nella resistenza contro gli inglesi. Furono usate dagli austriaci con i gas contro gli italiani, come a monte San Michele.



Quando si usarono di più?

Nella seconda guerra mondiale, quando la Germania ne fece un grande uso, nei bombardamenti su Londra e Varsavia. Poi i bombardamenti inglesi e americani su Dresda, dove furono scaricate oltre seimila tonnellate di bombe uccidendo 150mila persone in gran parte arse vive. Un bombardamento di rappresaglia, privo di obiettivi militari. L’Italia utilizzò armi chimiche nella guerra d’Etiopia del 1936.



E dopo la seconda guerra mondiale?

Sono state usate in Vietnam, unite al napalm con effetti devastanti. Poi anche nella guerra tra Iran e Iraq e nella seconda guerra del golfo.



Sono vietate da convenzioni internazionali?

Le bombe al fosforo bianco sono state vietate nel 1980 dalla «Convenzione delle Nazioni Unite su certe armi convenzionali» firmata a Ginevra. Entrò in vigore nel 1983. Fu stabilito che le bombe al fosforo possono essere utilizzate soltanto a scopo di illuminazione per spaventare il nemico o per creare cortine fumogene in grado di nascondere i propri soldati, o confondere il nemico in occasione di ritirate e frenare offensive. Il divieto è invece assoluto per l’uso delle bombe al fosforo come armi chimiche da lanciare contro persone.





Quanti aderirono alla convenzione di Ginevra?

Circa 115 Paesi. Il problema nasce proprio dal riconoscimento dell’accordo, che non è stato fatto da tutti i Paesi del mondo e allo stesso modo. La Russia ha aderito alla Convenzione il 19 giugno 1982. Non ha aderito Israele, accusato di aver usato bombe al fosforo su Gaza. Gli Stati Uniti hanno aderito nel 2009, con riserva.



Gli obiettivi della Convenzione?

Vietare o limitare l’uso di alcune armi, per il danno che provocano in maniera indiscriminata sulle persone, anche civili. La Convenzione è costituita da cinque protocolli diversi e il terzo disciplina proprio le armi incendiarie, che includono le bombe al fosforo. Stabilisce che è vietato sempre attaccare la popolazione civile con armi incendiarie, o obiettivi militari che si trovano in prossimità di concentrazione di civili. Come viene denunciato sta avvenendo in Ucraina.



La Convenzione prevede eccezioni?

Si possono lanciare queste bombe su foreste e piante, solo se le vegetazioni sono utilizzate per nascondere truppe e obiettivi militari.



Gli effetti di queste bombe?

Il fosforo bianco è un’arma devastante. Non provoca solo l’effetto meccanico di bombe usuali, che uccidono esplodendo con le schegge prodotte. Uccide con sofferenze devastanti l’ingestione e l’inalazione del fosforo che si libera dalle bombe, provocando ustioni gravi e dolorose. I tessuti che si bruciano subiscono necrosi penetrante nel corpo fino ad arrivare alle ossa.



Come si lanciano queste armi?

Attraverso bombardamenti aerei, o con missili di lunga gittata terra-terra.



Che rapporto c’è con le bombe atomiche?