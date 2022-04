Ucraina, la diretta. Esplosioni a Kiev e Kherson. Il capo della Cia: «Putin disperato, potrebbe usare armi nucleari»

Ucraina, la diretta della guerra. Non si fermano i combattimenti: l'esercito ucraino attende l'offensiva nel Donbass che starebbe preparando la Russia, che però ieri ha perso l'incrociatore Mosvka nel Mar Nero, un colpo durissimo per Putin e per la sua flotta. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi aiuti militari all'Ucraina per respingere l'offensiva mentre Zelensky accusa Germania e Ungheria di non essere riuscite a chiudere il rubinetto delle forniture di energia acquistate dalla Russia. Svezia e Finlandia mettono pressione alla Nato per l'ingresso nell'Alleanza. Una scelta che non piace a Mosca, che ha minacciato: ne pagherete le conseguenze.

Moskva, perché è così importante? Il valore dell'incrociatore lanciamissili più grande del Mar Nero (e il duro colpo a Putin)

Ucraina, la diretta

Ore 7.00 - «Grazie a Dio, alle Forze armate ucraine e al nostro popolo, abbiamo difeso la maggior parte del nostro Paese». Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso diffuso nelle scorse ore via Telegram in cui ha definito i «50 giorni della nostra difesa» dall'invasione russa, dal «brutale assalto», come un «successo» e in cui ha ringraziato tutti coloro che sostengono l'Ucraina. «Un successo di milioni di ucraini», ha incalzato Zelensky ricordando il primo giorno dell'invasione. «Per usare un eufemismo, nessuno era sicuro avremmo resistito», ha detto, aggiungendo che in «molti» gli avevano consigliato di lasciare il Paese. «Hanno suggerito di arrendersi di fatto alla tirannia», ha detto ancora, sottolineando che non conoscevano gli ucraini e quanto apprezzino la libertà di «vivere come vogliamo». Zelensky ha detto di aver visto in questi 50 giorni in «modo differente» molti leader e di aver «visto» alcuni «politici comportarsi come se non avessero potere». La Russia, ha avvertito, «sarà responsabile per tutto quello che ha fatto in Ucraina».

Ore 6.00 - Il capo della Cia: Putin disperato può usare armi nucleari. Le battute d'arresto della Russia durante la sua invasione dell'Ucraina potrebbero spingere il presidente russo Vladimir Putin a usare armi nucleari tattiche o a bassa resa. Lo ha detto il direttore della CIA William Burns. «Data la disperazione del presidente Putin e della leadership russa, viste le battute d'arresto che hanno affrontato militarmente finora, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia del potenziale uso di armi nucleari tattiche o a bassa resa», ha avvertito Burns in un discorso ad Atlanta, aggiungendo tuttavia che non ci sono particolari segnali che Mosca stia preparando un attacco di questo tipo. «Ovviamente - ha aggiunto - siamo molto preoccupati. E so che il presidente Biden è profondamente preoccupato di evitare una terza guerra mondiale, di evitare la soglia in cui un conflitto nucleare diventa possibile».

Ore 1.40 - Bombardamenti a Kharkiv. Diverse aree residenziali di Kharkiv sono state bombardate. Lo ha affermato Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione. Intorno a Izium, da cui le forze russe stanno cercando di avanzare verso il Donbass orientale, «sono in corso ostilità attive e le nostre forze armate stanno trattenendo il nemico in modo che non possano trasportare le loro attrezzature nelle regioni di Luhansk e Donetsk», ha spiegato Syniehubov. Esplosioni nella notte anche a Kiev e Kherson.

Ore 00.10 - Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha affermato che il modo in cui la vicenda dell'incrociatore 'Moskva' "si è svolta è un duro colpo per la Russia". Anche se i funzionari statunitensi hanno affermato che non è ancora chiaro cosa abbia causato un'esplosione a bordo, Sullivan ha sottolineato che Mosca è stata costretta a scegliere tra due storie. "Una storia è che si è trattato solo di incompetenza. L'altra, che sono stati attaccati. E nessuna delle due è un risultato particolarmente positivo per loro", ha spiegato.