Ucraina, quanto durerà la guerra? «Un accordo non è vicino, ma il Cremlino ora accetta la leadership di Zelensky»

Una bozza in 15 punti come base di un negoziato. La notizia, diffusa dal Financial Times, galvanizza le borse e muove per qualche ora una ventata di ottimismo. Finché Kiev precisa che si tratta solo delle richieste russe e Mosca giudica prematura l'indiscrezione. Scettico (o realista?) Giampiero Massolo, presidente Ispi, già segretario generale della Farnesina e direttore del Dis. «Non vedo al momento esiti negoziali precisi o sbocchi, anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati