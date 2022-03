Ucraina, le voci dei sopravvissuti: «Ci stanno sterminando, familiari uccisi davanti ai nostri occhi»

ZAPORIZHZHIA Vadym e la moglie sono fuggiti da Mariupol con la morte negli occhi. «Un giorno una bomba ha distrutto parte della nostra casa e abbiamo deciso di andare prima da mia madre e poi da mia suocera. Mamma è morta il dodici marzo colpita da una scheggia di bomba russa», dice lei.

Poi aggiunge altro terrore: «Stava fuori a riscaldarsi le mani vicino a un fuoco ed è stata colpita alla testa. Mio padre, che fortunatamente era dietro la casa quando è arrivata la bomba, l’ha poi vista senza vita, per terra. Si è avvicinato e l’ha abbracciata. Le parlava, come se fosse viva. Era tutto pieno di sangue. L’abbiamo lasciata nel garage, perché non funzionano più i servizi funebri e non abbiamo voluto seppellirla nella fossa comune. È rimasta lì, nella sua casa».

È Vadym a ricordare la decisione di fuggire: «Abbiamo lasciato la città perché non si poteva più restare, non c’erano più negozi aperti. I bombardamenti erano costanti. Sono partito con mia moglie, mia madre e i nostri figli», racconta. La paura era tantissima e i bambini si tappavano le orecchie per non sentire le esplosioni. «Il viaggio è stato difficile, c’erano molti posti di blocco russi, ci fermavano e ci controllavano i documenti. Quando siamo arrivati alla periferia di Zaporizhzhia, invece, ci hanno fatto passare veloci, senza controlli, non chiedevano niente augurandoci solo buon viaggio. Ho due figli, uno di un anno e l’altro di sei. Quando cadevano le bombe, il più piccolo si nascondeva e voleva scappare e il più grande disegnava le bombe che colpivano le case. Sapeva che doveva aprire la bocca e tapparsi le orecchie, quando colpivano».



LA FUGA

La strada che porta da Dnipro a sud, verso Zaporizhzhia, è costellata di checkpoint. I controlli sono aumentati. Il nemico è vicino, a una ottantina di chilometri. Scendendo verso la prima linea delle postazioni ucraine, ancora più a sud, a Kamyanske, diventa un percorso di morte. Razzi Grad conficcati nell’asfalto, macchine bruciate, mucchi di sabbia, cavalli di frisia e blocchi di cemento ovunque. Nel villaggio, che prima della guerra aveva circa duemila abitanti, rimangono una quarantina di persone. I segni dell’attacco della notte precedente sono ancora visibili: i resti di una casa bruciano ancora. La cucina è l’unica parte dell’edificio rimasta intatta. Sui fornelli c’è una pentola annerita e resti di cibo sono sparsi un po’ ovunque. Un gatto si avvicina ai soldati miagolando, in cerca di cibo. Sono costruzioni semplici queste, di pietra. Qualcuna è più curata, in muratura. Ma rimangono case di campagna, modeste. Abitate da persone che non sanno dove andare e che non hanno neanche le possibilità economiche per pensare di andare via, lontane dai loro campi e dalle poche cose che possiedono. Lungo la strada che porta a Zaporizhzhia lunghe colonne di macchine provenienti da Mariupol e altre città sono in coda ai checkpoint ucraini. La maggior parte delle vetture ha fogli bianchi attaccati ai finestrini e ai lunotti con scritto in russo «bambini». Non è una preoccupazione assurda: sono stati numerosi i casi registrati di attacchi indiscriminati da parte dei soldati di Mosca a macchine di civili.