Guerra in Ucraina: volontari russi fino a 50 anni d'età stanno per essere schierati sul terreno da Mosca che accusa perdite pesantissime e che già dai primi giorni dell'aggressione a Kiev ha attito alla riserva nazionale dell'esercito.

La notizia, che di fatto sottolinea nuove difficoltà della Russia, arriva dai servizi segreti inglesi che tengono d'occhio le manovre dell'esercito russo. Dopo aver accesso il campanello d'allarme sull'uso delle mine antiuomo "pappagallo verde" da parte del Cremlino, ora Londra, tramite il ministero della Difesa, avverte che i russi stanno tentando disperatamente di rimpinguare le loro fila nel Donbass con l'arruolamento di volontari.

I comandanti russi molto probabilmente continuano a ricevere infinite pressioni per rafforzare le proprie fila contro i contrattacchi ucraini nel sud del Paese (da Kramators'k a Odessa). Ma non solo, l'ordine incessante è quello di aumentare la potenza dell'offensiva nel Donbass, unico obiettivo "realistico" rimasto a Putin.

Il Terzo Corpo d'Armata

Secondo l'intelligence d'oltremanica dunque, per sostenere l'operazione in Ucraina, la Russia ha istituito una nuova formazione di forze di terra: il Terzo Corpo d'Armata (3 AC), con sede di reclutamento a Mulino, nell'oblast (il nome con cui i russi indicano le province) di Nizhny Novgorod a est di Mosca. Il Cremlino probabilmente si aspetta di fornire a breve un gran numero di futuri soldati dal "3 AC".

Una formazione di volontari che raggruppino reclute provenienti da tutte le aree del Paese. Per incentivare lo "spirito patriottico" tanto da spingere persone comuni a recarsi al fronte ucraino, i politici regionali russi hanno confermato che alle potenziali reclute verranno offerti bonus in denaro molto redditizi, ma solo una volta che metteranno piede oltre confine.

Il reclutamento è aperto per uomini fino a 50 anni d'età, come titolo d'istruzione minimo è richiesta la licenza media. Secondo quanto affermato dall'intelligence britannica, un corpo d'armata russo è in genere composto da 15/20.000 soldati, ma probabilmente sarà difficile per la Russia portare il 3 AC a questa tipo di forza bellica. In Russia pare infatti che la "proposta" non abbia suscitato grande entusiasmo popolare. Gli inglesi ritengono quindi altamente improbabile che l'effetto del Terzo Corpo d'Armata possa essere decisivo per la campagna.

