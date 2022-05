Ucraina, intervista al generale Mauro Del Vecchio: «Kiev è convinta di vincere, il morale è alto»

Dopo il fuoco, il sangue e le stragi di civili, i russi sono in ritirata, in particolare a Nord-Ovest del Donbas, puntando al Sud ormai in loro mano. Una movimentazione che sta galvanizzando gli ucraini che riprendono possesso di territori creduti persi e si spingono sempre più a Est con la convinzione di vincere. Ne abbiamo parlato con Mauro Del Vecchio, generale dell'Esercito Italiano impegnato nell'arco della sua carriera in Bosnia,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati