«Ucraina, Putin può tentare l'invasione a tappeto ma credo che pagherà un prezzo altissimo»

«Fino ad ora sono stato ottimista perché un'eventuale operazione in grande stile avrebbe conseguenze pesanti per la Russia. Considero Putin un personaggio estremamente razionale, anche se non condivido le sue idee, credo sia consapevole che sia in grado di poter vincere la battaglia in Ucraina, ma non la guerra. Adesso però, con queste schermaglie ulteriori, sono preoccupato che un conflitto possa davvero verificarsi». Il generale Vincenzo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati