Ucraina, il soldato cammina per giorni con un proiettile nel cuore e si salva: ecco il video

I medici dell'esercito «Volodymyr Hordiyenko» hanno estratto un proiettile dal corpo di un giovane soldato nell'ospedale di Feofania. La pallottola di diametro di 5.45 millimetri ha perforato l'auto e il petto del militare, raggiungendo il suo cuore. I chirurghi non avevano mai eseguito un'operazione simile ed essendo molto rischiosa, avevano preparato diversi piani di salvataggio. A riportarlo è il sito ucraino «Tsn.ua».

Il giovane Vladimir Vodoya aveva solo 20 anni quando si è arruolato in guerra come volontario. Nella regione di Kiev, lui e i suoi due famigliari (fratello e cugino) si sono recati in macchina al villaggio di Feofania, dove erano stabili le milizie russe che li hanno fatti prigionieri. Dopo 9 ore di interrogatorio, i tre vengono fatti salire sull'auto con la quale erano giunti finchè non sono stati sparati: «Uno è morto, uno è scappato, e anche io sono scappato, mio ​​fratello è rimasto in macchina ed è morto, aveva 26 anni» ha spiegato Vladimir.

Il ragazzo è riuscito a strisciare via dall'auto. Un attimo dopo, si è reso conto di essere ferito: «Mi sono fermato e ho iniziato a sputare sangue».

Tutto ciò è successo il 3 marzo, per altri due giorni Vladimir si è spostato attraverso la foresta in direzione della regione di Zhytomyr.

«Il 5 marzo sono andato in un villaggio nella regione di Zhytomyr, a Nova Guta, e da lì la gente del posto mi ha portato all'ospedale di Marylin», ha aggiunto il soldato. Dalla regione di Zhytomyr e poi arrivato all'ospedale Feofania. Solo qui Vladimir ha fatto una Tac e ha visto cosa gli fosse successo: un proiettile da 5,45 millimetri gli aveva perforato il petto.

I medici hanno raccontato che la pallottola: «È entrata dal lato sinistra della schiena, ha rotto la dodicesima costola e passando tra la milza e il diaframma ha colpito il cuore».

«Poteva toccare il cuore in qualsiasi momento, causando un'emorragia e un arresto cardiaco» - ha spiegato il cardiologo che ha studiato il caso. L'operazione riesce senza complicazioni. Sul tavolo operatorio, dopo le manipolazioni, il cuore di Vladimir si muove, pompando sangue. L'area in cui è passato il proiettile è stata stabilizzata. L'operazione è stata talmente un successo che il giorno successivo Vladimir ha ripreso a camminare: «Non credevo di sopravvivere. Ora ho una cicatrice sul cuore ma i medici sono fiduciosi del funzionamento dell'organo» - ha concluso il ragazzo.