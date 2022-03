Il Top Gun ucraino racconta (per la prima volta) la guerra nei cieli: «Vivo solo se sono più bravo del nemico»

Anche senza i jet della Nato, le forze aeree ucraine continuano a rendere la vita durissima ai russi. Gli analisti ritenevano che l'aeronautica di Kiev sarebbe stata azzerata o paralizzata nelle prime settimane della guerra. Invece, a un mese dall'inizio dell'invasione, la situazione ha tutto un altro aspetto. Andriy, uno dei piloti ucraini che guidano i caccia Su-27 ucraini, ha raccontato al "New York Times" come stanno vivendo questi giorni cruciali. «Quando sento urlare "Aria!", parto senza fare alcun controllo. Me ne vado e basta. Ogni volta che volo è per una battaglia vera. Per i numeri non dovrebbe esserci storia perché i loro aerei sono cinque volte di più dei nostri», dice il pilota di 25 anni. È la prima volta che un membro dell'aviazione parla ai media.

Il lavoro dei "Top Gun" ucraini sta risultando decisivo per i soldati a terra e ha impedito bombardamenti più ampi nelle città, poiché i piloti hanno intercettato alcuni missili da crociera russi. Secondo fonti militari di Kiev, dall'inizio dell'invasione sono stati abbattuti 97 aerei russi. Un numero che, se venisse confermato, sarebbe altissimo.

La vita dei piloti ucraini

La Russia sta cercando e bombardando i depositi aerei dell'Ucraina dall'inizio della guerra. Gli aerei che stanno ancora coprendo i cieli si nascondono in luoghi top secret e riescono a sfuggire ai radar del Cremlino. Se non hanno un aeroporto per decollare, allora utilizzano le autostrade. Si alzano quasi tutti dall'Ucraina occidentale.

Sono ampiamente in inferiorità numerica: si ritiene che la Russia effettui circa 200 sortite al giorno mentre l'Ucraina ne effettua da cinque a dieci. Ma i piloti ucraini hanno un vantaggio. I jet russi sono costretti a muoversi sul suolo controllato dall'esercito ucraino, che li bombarda con i missili anti-aerei. «L'Ucraina è stata efficace nel cielo perché operiamo sulla nostra stessa terra», ha affermato Yuriy Ihnat, portavoce dell'aviazione ucraina. «Il nemico che vola nel nostro spazio aereo sta volando nella zona dei nostri sistemi di difesa aerea».

Le difficoltà degli ucraini

Dave Deptula, decano del Mitchell Institute for Aerospace Studies e principale pianificatore di attacchi per la campagna aerea Desert Storm in Iraq, ha detto che l'Ucraina ora ha circa 55 aerei da combattimento operativi, un numero che sta diminuendo a causa di abbattimenti e guasti meccanici, che si palesano perché i piloti ucraini li stanno «stressando per ottenere le massime prestazioni». Anche per questo motivo Zelensky ha fatto più volte appello alla Nato, per avere dei jet nuovi di zecca, così da continuare a difendersi dagli attacchi. Deptula ha affermato che il trasferimento di questi jet in Ucraina sarebbe fondamentale. «Senza rifornimento», ha detto, «rimarranno a corto di aeroplani prima di esaurire i piloti».

Fuggire ai missili nemici

Per le missioni notturne, Andriy ha detto di fare affidamento su strumenti per discernere le posizioni degli aerei nemici, che secondo lui sono sempre presenti. Ha abbattuto jet russi ma non gli è stato permesso di dire quanti o di quale tipo. Ha detto che il suo sistema di puntamento può sparare contro aerei a poche decine di miglia di distanza. «Ho principalmente il compito di colpire bersagli aerei, di intercettare i jet nemici», ha detto. «Aspetto che il missile punti sul mio bersaglio. Dopodiché, apro il fuoco».

Quando ha abbattuto un jet russo, ha detto: «Sono felice che questo aereo non bombarderà più le mie pacifiche città. E come vediamo in pratica, questo è esattamente ciò che fanno i jet russi». La maggior parte del combattimento aereo in Ucraina è stato notturno, poiché gli aerei russi attaccano al buio quando sono meno vulnerabili alle difese aeree. Nei combattimenti aerei sull'Ucraina, ha detto Andriy, i russi hanno pilotato una serie di moderni jet Sukhoi, come il Su-30, il Su-34 e il Su-35. «Devo solo usare le mie capacità per vincere», ha detto Andriy. «Le mie capacità sono migliori dei russi. Ma d'altra parte, molti dei miei amici, e anche quelli più esperti di me, sono già morti».