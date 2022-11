Nella città di Mariupol l'organizzazione paramilitare conosciuta come «Junarmia» stanno reclutando adolescenti ucraini per inserirli nei ranghi dei «giovani soldati».

Marzo 2022. L’esercito russo è in difficoltà: la guerra lampo auspicata da Putin non si è concretizzata. I fallimenti di alcune operazioni militari sono evidenti. Di progressi significativi se ne contano pochi rispetto a quanto ipotizzato dal Cremlino – famoso per le sue forti aspirazioni. Serve un cambiamento di rotta.

Così, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu firma un’ordinanza per verificare la preparazione dei riservisti di 17 anni per la partecipazione alle ostilità.

Ed è qui entra in scena il corpo dei cadetti della Junarmia.

APPROFONDIMENTI Da Napoli a Kiev: Ilya, il medico-militare premiato con una medaglia Russia, la storia del gruppo militare Wagner: da carcerati a mercenari contro l’Ucraina Russia, la Duma avverte: «Da ora sarà più semplice essere cittadini russi»

Cos’è Junarmia

Si tratta di un’organizzazione paramilitare finanziata dal Ministero della difesa russa.

Fondata nel 2016, il suo compito principale è quello di verificare la preparazione dei riservisti di 17 anni per la partecipazione ai conflitti - e in alcuni casi anche di scolar dagli 8 anni in su.

Conosciuta anche come «Unarmy», l’organizzazione russa è ramificata anche in Armenia, Abkhazia, Tagikistan e nei territori ucraini occupati dalla Russia.

Alle giovani leve di Junarmia viene insegnato come usare vari tipi di armi e come affrontare le escursioni insieme alle unità militari; l’imprinting è finalizzato a plasmare le giovani menti delle reclute, avvicinandole all'ideologia del «mondo russo».

Unarmy è paragonata alle organizzazioni giovanili della Germania nazista, dei pionieri sovietici e del Komsomol: gli ucraini l'hanno etichettata come la nuova «Gioventù hitleriana nazista».

Nuove reclute a Mariupol

Negli scorsi giorni un gruppo di adolescenti ucraini di Mariupol, territorio invaso dai russi al momento, sono stati convocati «d'urgenza» per un incontro nel cortile della «Scuola n. 53».

A riportare la notizia è Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della città nella regione di Donetsk.

Il politico ucraino ha spiegato che «agli adolescenti è stato mostrato l'addestramento dei giovani soldati».

Alla fine della dimostrazione è stato riferito ai teenager che nei prossimi giorni dovranno confermare o meno la loro adesione. «Il programma di addestramento consiste nell’odiare fin dall'infanzia gli ucraini, al punto di ucciderli», ha sottolineato Andryushchenko.