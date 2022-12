Ucraina, la guerra non ferma il Natale a Kharkiv: festa per grandi e piccini

La guerra non sembra fermare lo Spirito natalizio nel Paese dove il conflitto con la Russia prosegue da quasi dieci mesi. Una città su tutte ha catturato l’attenzione degli occhi del mondo: Kharkiv ha allestito le decorazioni per le festività natalizie all’interno della propria metropolitana.

I lavoratori comunali di Kharkiv hanno decorato la stazione «Museo storico» per Natale e Capodanno. Le decorazioni erano state allestite già la scorsa settimana quando sono apparsi i disegni dei bambini, collocati sulle pareti e sulle colonne della stazione, mentre in questi giorni sono state aggiunte le illuminazioni e le decorazioni a forma di rami di abete, oltre le classiche ghirlande.

Un’altra composizione natalizia, a forma di albero di Natale e con tanto di luci, è stata collocata sul lato della stazione.

Pochi giorni fa è stato anche allestito un palco sulle scale della stazione metro «Università». Secondo il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, a Capodanno, si potrà così assistere a un concerto festivo nella stazione metropolitana - con un’acustica perfetta.

Il 19 dicembre ci sarà l’inaugurazione dell’albero di Natale di Kharkiv: il verde abete ucraino di quest’anno sarà più basso di quello dello scorso anno per un’altezza par a 8 metri. A far da cornice all’albero, la cassetta per le lettere dei bambini e la casa di Babbo Natale: sono i più piccoli ad allietare gli adulti preoccupati dalla guerra sotto la stella cometa.