materiale didattico sottratto dai russi perché «cita la storia e la cultura ucraina»

Il giornalista ucraino Denis Kazansky ha diffuso foto di due documenti firmati da commissioni filorusse che avrebbero ordinato a due scuole dei territori contesi di requisire e archiviare i libri su lingua, cultura e identità ucraina.

Fin dall'inizio del conflitto c'erano stati molti sospetti sulla Russia e sulla propria «missione» di sradicare la cultura ucraina nei territori occupati. Alla fine di marzo, i servizi segreti militari ucraini riferivano che gli invasori russi stavano rimuovendo e distruggendo i libri di testo di letteratura e storia ucraina nelle Repubbliche popolare di Luhansk e Donetsk e nella città di Sumy. Sospetti che hanno trovato conferma quando sono stati scoperti documenti durante la liberazione di Balakliia (nella regione di Kharkiv, ndr.) da parte delle forze armate ucraine. La documentazione ritrovata mostra come la Federazione russa voglia eliminare la lingua e la letteratura ucraina dalle scuole.

Anche Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha riferito che a maggio le milizie russe stavano distruggendo tutti i libri di testo di storia e letteratura ucraina nella repubblica popolare di Donetsk, perché considerati «contenuti estremisti».

A porre l’accento sulla questione, il giornalista ucraino Denis Kazansky: «Questa è la prova della politica di genocidio della Russia, che vuole eliminare tutto ciò che rappresenta l'identità ucraina». Il reporter Kazansky ha pubblicato due documenti delle cosiddette commissioni, composte da membri filorussi. La documentazione è titolata «Sulla rimozione della letteratura» e firmata a metà agosto. Sui documenti è indicato il numero di libri di testo delle classi primarie e secondarie che sono stati rimossi, insieme ai simboli ucraini che richiamano la letteratura (opere di narrativa), i poster, gli stand e le insegne (sopra la scuola, ecc.).

Anche se la Russia spera di eliminare la lingua e l'identità ucraina, il reale motivo per rimuovere i libri di testo è un altro. Secondo Kazansky, l'attuale regime russo sta promuovendo una versione distorta della storia e dell'attualità in generale. I libri di testo ucraini di storia, di studi sociali, di conoscenza del diritto, ecc. devono inevitabilmente scontrarsi con questa narrazione che, come ai tempi dell'Unione Sovietica, è diventata l'unica versione consentita della realtà. Kazansky ritiene che le persone nominate che hanno firmato la rimozione della letteratura e del materiale didattico ucraino, se non sono fuggite con le forze russe, dovrebbero essere punite severamente. «Non si sono limitati a collaborare con gli invasori – sottolinea il giornalista ucraino - ma si sono resi complici di azioni che hanno le caratteristiche dell'etnocidio e del genocidio».