Ucraina, Tanya morta di sete a 6 anni sotto le macerie: accanto da giorni c'era il cadavere della madre

Tanya a sei anni è morta sola, in agonia sotto le macerie. Kirill invece aveva 18 mesi: una foto ha mostrato il suo corpo avvolto in una coperta celeste, nelle braccia del padre che entra di corsa nel pronto soccorso dell'ospedale di Mariupol, era stato ferito in un bombardamento, i medici non sono riusciti a salvarlo. Polina, 10 anni, e Samyon, 6, sono i due fratellini morti insieme ai genitori a causa di un attacco dei militari russi....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati