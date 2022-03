Ucraina, Parisi: «Così ci schieriamo nel conflitto armato ma ai russi va inviato un segnale chiaro»

«Serviva decidere», spiega Arturo Parisi, ex ministro della Difesa del secondo governo Prodi. E nel 2014, quando abbiamo fornito armi ai curdi fece presente come si diventava belligeranti. Come in questo caso, quindi.

C'è il decreto per le armi all'Ucraina: l'Italia diventa a tutti gli effetti un Paese belligerante?

«Belligerante? Come parlare di bellum se lo stesso Putin, che è arrivato ad evocare l'arma nucleare, prova a chiamare quella in...

