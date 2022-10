Ucraina, il Parlamento riconosce le Isole Curili al Giappone: «L'occupazione russa è illegale»

La Verkhovna Rada, il Consiglio supremo dell’Ucraina, ha dichiarato di riconoscere le Isole Curili come territorio del Giappone occupato dalla Russia. Sono 287 i deputati che hanno votato a favore dell'adozione della delibera.

Un altro effetto del Risiko russo-ucraino. Questa volta protagoniste sono le isole Curili, un arcipelago di 56 isole che si trovano tra l'estremità nordorientale dell'isola giapponese di Hokkaidō e la penisola russa della Kamčatka.

I loro confini, sono stabiliti da diversi trattati russo-nipponici. Attualmente le isole Curili appartengono alla Russia ma facciamo un passo indietro.

Giorni di un futuro passato

In passato le isole Curili sono state abitate dagli Ainu, gruppo etnico est asiatico indigeno del Giappone settentrionale. Gli Ainu sono nativi dell'isola di Hokkaidō, delle isole Curili e dell'isola russa di Sachalin, nonché, storicamente, di Honshū e delle coste della penisola della Kamčatka. Nel XIX gli Ainu vennero cacciati dalla parte settentrionale dell'arcipelago dai russi. Nel 1875 il Giappone ricevette dalla Russia l'arcipelago in cambio dell'isola di Sachalin. L'Unione Sovietica tornò a reclamare le Curili con la fine della Seconda guerra mondiale in occasione del trattato di San Francisco. Da circa 70 anni il Giappone rivendica le quattro isole meridionali di Iturup, Kunashir, Shikotan e le Habomai.



I «territori settentrionali», come vengono chiamate le isole dal governo di Tokyo, ospitano basi militari aeree e navali - queste ultime anche per i sottomarini nucleari russi. Le relazioni russo-giapponesi si sono deteriorate da aprile, quando il Giappone ha ritenuto, per la prima volta dal 2003, che le isole Curili, a nord dell'arcipelago, fossero «occupate illegalmente» dalla Russia.

Ucraina alleato del Giappone?

Negli scorsi giorni l’ufficio stampa del Parlamento ucraino ha riferito di aver sostenuto la risoluzione n. 8108. Si tratta di un appello della Verkhovna Rada (il parlamento dell’Ucraina, ndr.) alla comunità internazionale sui territori del nord del Giappone. I politici ucraini hanno espresso sostegno alla posizione e rivendicazione del Giappone, riconoscendo che «le isole sono sotto occupazione russa». Il parlamento di Kiev ha invitato la comunità internazionale a continuare a fare ogni sforzo per formalizzare lo status dei territori giapponesi. Il ricorso dei deputati è entrato in vigore dal giorno della sua adozione. A seguito di ciò, il primo ministro del Giappone Fumio Kishida ha dichiarato che la parte meridionale delle Isole Curili è originariamente territorio giapponese.