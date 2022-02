Perché Putin vuole invadere l'Ucraina? I veri obiettivi che il leader russo spera di raggiungere

È tutta questione di punti di vista. Da Washington la pressione militare russa attorno all’Ucraina è vista come il frutto del ritrovato protagonismo di Putin sullo scacchiere mondiale: dall’invasione della Georgia nel 2008 al salvataggio a suon di bombe del regime di Assad in Siria nel 2015, dal sostegno al generale Haftar in Libia alla presenza militare nella fascia sub-sahariana in Africa al fine di riconquistare influenza laddove i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati