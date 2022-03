Guerra Ucraina, Polonia invia i Mig-29 agli Stati Uniti (che li gireranno a Kiev): il passo che può avvicinare la Nato alla guerra

La Polonia cede ufficialmente i suoi jet Mig-29 di fabbricazione russa agli Stati Uniti, che potranno inviarli all'Ucraina per difendersi dall'invasione della Russia. Una nota ufficiale del governo polacco ha ufficializzato la mossa, che ora potrebbe mettere Varsavia (e la Nato) nel mirino di Putin. I jet verranno inizialmente spediti alla base aerea americana di Ramstein, in Germania. In cambio, la Polonia riceverà gli F-16 americani.

APPROFONDIMENTI RUSSIA Guerra Ucraina, il ministro della Difesa britannico Wallace:... LO SCENARIO Terza guerra mondiale, quali rischi e cosa può scatenarla: la... L'ANALISI Guerra fredda, cosa rischiamo davvero? Gli scenari che ridisegnano...

Guerra Ucraina, il ministro della Difesa britannico Wallace: «Putin è finito». E nega di nuovo la no fly zone

Ucraina, perché è nata la guerra con la Russia e come è cominciata: Putin, le proteste di Kiev, la Crimea e il problema Nato

La nota del dicastero polacco è collegata a «una dichiarazione del Segretario di Stato Usa sulla fornitura di aerei all'Ucraina», recita il titolo della nota postato sul sito web ufficiale del ministero degli Esteri di Varsavia.

Alla Polonia gli F-16 americani

Il premier polacco Duda aveva fatto molta resistenza sulla questione, mentre gli Stati Uniti avevano continuato a mediare per garantire lo spostamento degli aerei. Alla fine la Casa Bianca ha avuto la meglio. «Le autorità della Repubblica di Polonia - si legge nella nota ufficiale del governo polacco - dopo consultazioni tra il Presidente e il Governo, sono pronte a schierare – immediatamente e gratuitamente – tutti i loro jet MIG-29 alla base aerea di Ramstein e metterli a disposizione del Governo della Stati Uniti d'America. Allo stesso tempo, la Polonia chiede agli Stati Uniti di fornirci velivoli usati con capacità operative corrispondenti. La Polonia è pronta a stabilire immediatamente le condizioni di acquisto degli aerei. Il governo polacco chiede anche ad altri alleati della NATO – proprietari di jet MIG-29 – di agire nella stessa maniera», conclude la nota. Ora la Polonia, oltre a fornire un supporto importante all'Ucraina sulla crisi umanitaria, ospitando un numero altissimo di rifugiati, sarà "colpevole" agli occhi di Mosca di aver ceduto i jet.

Il monito della Gran Bretagna

Il tema della cessione dei jet da parte della Polonia è stato affrontato anche dal ministro della Difesa britannico Ben Wallace, che ha spiegato che il Regno Unito non potrebbe fornire direttamente i jet da combattimento all'Ucraina a causa delle differenze tecnologiche. Poi ha sottolineato di non volere «mettere in dubbio» la scelta della Polonia, aggiungendo che «sulle spalle del presidente e del ministro della Difesa polacchi c'è una responsabilità molto grande».