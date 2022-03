Da cinque anni, era docente di Filologia romanza e traduzione all'Università nazionale di Kharkiv, dove ha una casa che ha dovuto abbandonare. Simona Mercantini è tornata in Italia, suo Paese d'origine, dopo un avventuroso viaggio iniziato sette giorni fa in fuga dalla guerra. Da Budapest, in aereo è arrivata a Torino.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati