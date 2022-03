Il magnate Grigorishin: «Ucraini e russi sono europei, l'era di Putin è al capolinea»

Un patrimonio da oltre un miliardo di euro e una grande passione: quella per il nuoto. L'identikit di Konstatin Grigorishin è presto fatto. Ha inventato la Isl (International Swimmig League) che nella stagione 2021 ha fatto una lunghissima tappa a Napoli ed è pronta a tornare in città anche per l'edizione 2022. Grigorishin è nato a Zaporizhzhia, città dell'Ucraina sud-orientale di posta sulle rive del fiume Dnepr ed è tra i principali...

