Ucraina, la guerra senza fine: «Noi, ragazzi di Kiev tra chat e molotov nei rifugi anti-bombe»

I ragazzi e le ragazze di Kiev, giovani ventenni o poco più che conoscono l'Europa, il mondo, hanno studiato all'estero, amano viaggiare ma restano legati al loro paese, alla nostalgia della famiglia, della lingua, come i nostri ragazzi italiani. Come i nostri figli. E adesso si trovano in Ucraina, accanto ai nonni, ai genitori, ai cugini. Nei rifugi. Sotto le bombe. Proiettati in una manciata di ore indietro nella Storia. C'è Artur, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati