Ucraina, i russi allentano la morsa su Kiev: le truppe (in difficoltà) ripiegano a Sud

La mappa animata dell’Institute for the study of war, uno dei più attenti think tank americani che analizzano l’andamento della guerra in Ucraina, mostra plasticamente le prime accelerate fasi dell’invasione russa, poi il rallentamento, lo stallo, e adesso addirittura qualche contrattacco ucraino che erode le conquiste territoriali dell’Armata russa. Non stupisce allora che per la prima volta, ieri, il comandante operativo nonché vicecapo di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati