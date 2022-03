Ucraina, bombe sul monumento alla Shoah di Kiev. Zelensky: «È la storia che si ripete». Cos'è il Babi Yar

Putin ha detto di voler «denazificare» l'Ucraina, ma ha distrutto un memoriale della Shoah. Una bomba ha colpito il Babi Yar a Kiev oggi, provocando cinque morti. Nello stesso posto dove nel 1941 i nazisti uccidevano migliaia di ebrei in due giorni, e dove era stato costruito un monumento per ricordare gli orrori di quegli anni. A dare la notizia è stato il presidente Volodymyr Zelensky, tramite Twitter: «Al mondo: che senso ha dire «mai più» per 80 anni, se il mondo tace quando una bomba cade sullo stesso sito di Baby Yar? Almeno 5 uccisi. Storia che si ripete...».

«Insieme abbiamo sconfitto Hitler e sconfiggeremo anche Putin», ha dichiarato nei giorni scorsi in il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, invitando i cittadini «stranieri» ad unirsi all'Ucraina per difendere il Paese. L'accostamento di Putin a Hitler è arrivato a più riprese da Kiev.

