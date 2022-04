«Danzare insieme ai russi? Non è il momento, ha ragione il mio console»

Non si è ancora placato il clamore del galà del San Carlo di lunedì scorso, l’ormai celebre «Stand with Ukraine - Ballet for peace» che era stato contestato dal console ucraino a Napoli Maksym Kovalenko per la presenza di ballerini russi sul palco del Massimo, che a giorni arriva un nuovo corpo di danza in città dal Paese in guerra. Il 25 aprile è il teatro Bellini a ospitare, facendosi carico di ogni spesa e devolvendo l’incasso agli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati