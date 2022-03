Ucraina, la Cina «deplora la guerra». Xi Jinping chiede tutti gli sforzi per la pace

La Cina entra in campo in modo più netto: il presidente Xi Jinping chiede la pace e deplora la guerra. La situazione in Ucraina è «preoccupante» e la Cina «deplora profondamente» la guerra in Europa, ha detto.

Bisogna osservare attentamente le parole usate dal leader cinese: la semantica è cambiata. I termini usati per parlare dell' invasione russa dell'Ucraina sono diversi, ed è un cambiamento che non può non essere registrato. Xi Jinping ha parlato di 'zhanhuo', traducibile come 'fiamme di guerra', nel colloquio con il presidente francese, Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il primo con leader occidentali.

La Cina chiede di «lavorare insieme» per ridurre le conseguenze della crisi in Ucraina, bocciando le sanzioni «che avranno un impatto negativo sulla stabilità della finanza globale, dell'energia, dei trasporti e delle catene di approvvigionamento», trascinando al ribasso «l'economia mondiale, che è sotto il pesante impatto della pandemia» del Covid-19 e «saranno dannose per tutte le parti». Lo ha detto il presidente Xi Jinping nello stesso vertice con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Cina, qual è il ruolo nella guerra? L'amicizia «senza limiti» con Mosca e l'esigenza di una mediazione

Xi, nel resoconto della Cctv, ha detto che Pechino sostiene il rispetto di «sovranità e integrità di tutti i Paesi», ma anche le «legittime preoccupazioni in materia di sicurezza. Tutti gli sforzi per la soluzione pacifica dovrebbero essere supportati».

Molto significative anche le parole, 24 ore fa, del ministro degli Esteri Wang Yi quando dice che serve una «mediazione necessaria». E intesta, tra le righe, alla Cina questo ruolo di mediatore.