Ucraina-Russia, le sanzioni Usa contro la finanza di Mosca

NEW YORK - Nowhere to hide, (nessun posto in cui nascondersi). La segretaria di Stato britannica Liz Truss ha annunciato il prossimo arrivo di pesanti sanzioni contro le banche e gli individui russi più vicini al Cremlino, se Vladimir Putin non allenterà la tensione al confine con l'Ukraina. Sull'altra sponda dell'Atlantico il senatore Bob Menendez, presidente della commissione Affari esteri, dice di aver già pronta la lista delle aziende e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati