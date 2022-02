Ucraina, sventato il rischio di una guerra o bluff di Putin? Il ruolo della Nato e le mosse di Mosca

Secondo la Cia l'invasione russa in Ucraina sarebbe dovuta avvenire oggi. Un'allerta - fatta volontariamente filtrare dall'intelligence Usa - che era stata letta come una strategia di Joe Biden per frenare Vladimir Putin svelando i suoi piani d'attacco anticipandone le mosse. Da Mosca la risposta, che si è ripetuta per giorni, è racchiusa nel termine «isteria», più volte utilizzato nei confronti dell'amministrazione americana.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati