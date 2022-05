Ucraina, diretta: aereo russo viola lo spazio aereo della Svezia. Kiev chiude i porti della città occupate

Putin sarebbe pronto ad abbandonare il termine «operazione militare speciale» e a parlare di «guerra totale» all’Ucraina. Potrebbe annunciarlo il 9 maggio durante la parata del Giorno della Vittoria.

Ore 7:00 Non cessano gli attacchi nell' Ucraina occupata, dove ieri missili russi hanno distrutto una pista dell'aeroporto di Odessa.

Nuove immagini satellitari mostrano edifici in macerie nel complesso dell'acciaieria Azovstal di Mariupol, dove un primo gruppo di una ventina di civili, tra cui donne e bambini sono riusciti a evacuare mentre centinaia di soldati e altri civili restano bloccati al suo interno. Nella notte, sul fronte opposto, Mosca diffonde un video affermando di avere le prove di un attacco dei nazionalisti ucraini nella regione di Kherson; avrebbe preso di mira una scuola e un asilo, con morti e feriti. Ma è la violazione dello spazio aereo svedese da parte di un aereo di ricognizione russo a dare la misura dell'allargamento del conflitto. Un evento 'totalmente inaccettabilè - secondo il ministro della Difesa svedese di Stoccolma Hultqvist -. Questa azione - ha detto chiedendo il rispetto della sovranità del Paese - viola le regole e, data la situazione generale della sicurezza, è molto inappropriata».

Sul fronte diplomatico ben poco si muove: se l'Unione europea si appresta a varare un sesto pacchetto di sanzioni che potrebbe includere una riduzione delle importazioni di gas e petrolio, la visita di ieri del portavoce di Ankara a Kiev si è conclusa senza alcun annuncio. Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba in un'intervista a Xinhua chiede alla Cina di entrare a far parte di un gruppo di Paesi garanti del processo di pace ma sottolinea che dopo gli incontri di Istanbul i negoziati si sono fatti »molto più difficili« e che »l'unico modo per riportare la pace in Ucraina è ripristinare la sovranità di Kiev sull'intero territorio del Paese«. Un concetto ribadito a modo suo dal presidente ucraino Volodymir Zelensky nel suo ultimo post della giornata: »L' Ucraina sarà libera, e su tutte le città temporaneamente occupate« tornerà a sventolare la bandiera ucraina. A Kiev il segretario di Stato Usa Antony Blinken ribadisce il totale sostegno degli Stati Uniti. Boris Johnson si dice pronto a far di tutto perchè »Putin fallisca« nelle sue mire. Putin sarebbe pronto ad abbandonare il termine 'operazione militare specialè e ad annunciare il 9 maggio, durante la parata del Giorno della Vittoria, che è in atto una 'guerra totalè all' Ucraina. Intanto uno studio commissionato ad alcuni esperti dal governo britannico - scrive la Reuters sul suo sito - avrebbe portato alla luce una fabbrica di troll russi usati come arma di disinformazione. Tracce ne sarebbero state trovate in otto social network, tra cui Telegram, Twitter, Facebook e TikTok. Diffondevano commenti filorussi sui profili di ministri britannici e altri leader mondiali critici verso Mosca.

Ore 06:47 - Kiev chiude i porti delle città occupate

A causa della guerra della Russia contro l’Ucraina, il Ministero delle Infrastrutture ucraino ha emesso un’ordinanza di chiusura dei porti di Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk «fino al ripristino del controllo» su queste città. Lo riferisce Ukrinform citando una dichiarazione pubblicata sul sito web del Consiglio dei Ministri ucraino.

«In connessione con la guerra su vasta scala condotta dalla Federazione Russa il 24 febbraio 2022 contro l'Ucraina e il popolo ucraino in violazione del diritto internazionale, lanciando attacchi missilistici in tutta l'Ucraina e commettendo crimini contro la nostra comunità, il Ministero delle Infrastrutture dell' Ucraina ha adottato ordinanza n. 256 del 28 aprile 2022, registrata presso il ministero della Giustizia dell' Ucraina il 29 aprile 2022 come n. 470/37806 »Sulla chiusura dei porti marittimi«, si legge nella nota. Secondo l'ordinanza, dalla data della sua pubblicazione ufficiale, i porti marittimi di Berdiansk, Mariupol, Skadovsk e Kherson resteranno chiusi fino al »ripristino del controllo sui porti marittimi. Tale decisione è stata presa a causa dell'impossibilità di servire navi e passeggeri, nonché di garantire un livello adeguato di sicurezza della navigazione e protezione dell'ambiente durante le operazioni militari russe in queste regioni che minacciano la vita e la salute umana. Le operazioni dei porti marittimi riprenderanno dopo la vittoria dell' Ucraina sugli occupanti russi», conclude la nota.

Ore 06:35 - Un aereo militare russo ha violato lo spazio aereo svedese

Nella serata di ieri, un aereo da ricognizione russo ha violato lo spazio aereo svedese. A riferirlo è stato il ministero della Difesa di Stoccolma.

Lo sconfinamento avviene mentre la Svezia valuta - ormai con enorme concretezza - la possibilità di candidarsi a entrare nella Nato alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina.

«Prendiamo la cosa seriamente, lo facciamo sempre. Ma non la facciamo diventare più grande di quello che è», ha detto un portavoce delle forze armate svedesi.

«È totalmente inaccettabile violare lo spazio aereo svedese», ha commentato il ministro della Difesa, Peter Hultqvist. «Questa azione è non professionale e molto inappropriata data la situazione generale della sicurezza. La sovranità svedese deve sempre essere rispettata, sempre..

Ore 06:31 - Il colloquio tra Blinken e Kuleba, e il «ritorno alla sovranità»

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha chiamato il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba.

Durante la telefonata, il segretario di Stato ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla resistenza ucraina contro l’occupazione russa, e ha garantito che l’ambasciata Usa in Ucraina tornerà presso a Kiev.

Kuleba ha poi concesso un’intervista alla Xinhua, la principale agenzia di stampa cinese — poche ore dopo che a farlo era stato il ministro degli Esteri di Mosca, Lavrov.

Nell’intervista, Kuleba ha spiegato che «l’unico modo per riportare la pace in Ucraina è ripristinare la sovranità di Kiev sull’intero territorio del Paese, «entro i confini internazionalmente riconosciuti».

Ore 06:29 - La Russia accusa i nazionalisti ucraini di aver bombardato Kherson

Il ministero della Difesa russo ha detto di avere le prove di «un attacco mortale, effettuato da nazionalisti ucraini, che ha preso di mira una scuola e un asilo nido nella regione di Kherson, con morti e feriti tra i civili».

«Le forze armate ucraine hanno bombardato i territori liberati di Kiselevka e Shirokaya Balka nella regione di Kherson. Il fuoco dei nazionalisti ucraini ha preso di mira strutture puramente civili. Una scuola e un asilo nido nell’insediamento di Kiselevka sono stati bombardati», ha affermato il ministero, pubblicando un video delle conseguenze dell’attacco ma senza precisare né il numero di vittime, né quando l’attacco si sarebbe svolto. Non ci sono state risposte da parte di autorità ucraine.

Ore 06:27 - Zelensky: «L’Ucraina sarà libera, cacceremo gli occupanti»

«L’Ucraina sarà libera, e Kherson, Melitopol, Berdyansk, Dniprorudne e su tutte le altre città e comunità temporaneamente occupate» tornerà a sventolare la bandiera ucraina.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un videomessaggio su Telegram.

«C’è ancora molto lavoro da fare. Gli occupanti sono ancora sulla nostra terra e ancora non riconoscono l’apparente fallimento della loro cosiddetta operazione. Dobbiamo ancora combattere e dirigere tutti gli sforzi per cacciare gli occupanti. E lo faremo». Ha poi promesso il «ritorno a una vita normale, che la Russia non è in grado di fornire nemmeno sul proprio territorio».