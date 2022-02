Ucraina, Mosca: alcune forze stanno rientrando alla base

Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera ucraina stanno rientrando alle loro basi. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. «Unità dei distretti militari meridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare alle proprie basi», ha dichiarato in una nota il generale maggiore Igor Konashenkov, portavoce della Difesa russa. «Mentre le misure di addestramento al combattimento si avvicinano alla conclusione, le truppe, come sempre avviene, effettueranno marce combinate alle proprie basi permanenti», aggiunge Mosca.

APPROFONDIMENTI LA GIORNATA L’Ucraina assediata dai militari russi, ma si tratta ancora.... IL RETROSCENA Ucraina, Draghi vede Al Thani: sul tavolo anche il gas. E domani vola... IL CASO Ucraina-Russia, quali voli evitare per non correre rischi (dopo lo... L’ANALISI Perché Putin vuole invadere l'Ucraina? I veri obiettivi...

CRISI UCRAINA, LA DIRETTA

10.28 - In controtendenza con quanto appena annunciato dalle autorità militari di Mosca, la Cnn riferisce che l'ammassamento di truppe e dispositivi militari russi al confine con l'Ucraina sta proseguendo. L'emittente all news ha geolocalizzato alcuni video che circolano sui social media e documentano questi spostamenti. Alcuni dei video provengono da fonti ufficiali e sono stati analizzati da osservatori e confrontati con immagini satellitari. In particolare, la Cnn fa riferimento a movimenti nei pressi di Belgorod, nella Russia occidentale, a poca distanza dal confine e dalla città ucraina di Kharkiv. Un altro filmato, postato sui social media domenica, mostra carriarmati in movimento nei pressi del villaggio di Sereteno, a circa 24 chilometri dal confine ucraino. Anche la zona attorno a Voronezh appare teatro di movimenti militari, con carri armati e reparti di fanteria.

9.54 - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è atterrato a Mosca, dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin per discutere della crisi in Ucraina. Secondo quanto trapela dalla delegazione tedesca, Scholz non si sottoporrà al test molecolare anti Covid russo prima del colloquio, come richiesto dal Cremlino. Il cancelliere effettuerà invece il test con un medico dell'ambasciata tedesca. I sanitari russi sono stati invitati ad essere presenti durante il test. Anche il presidente francese Emmanuel Macron la scorsa settimana si era rifiutato di sottoporsi al test proposto dal Cremlino, prima del suo colloquio con Putin. In alternativa, per mantenere il distanziamento sociale, il colloquio are avvenuto con i due leader distanziati da un tavolo lungo sei metri. Anche alla successiva conferenza stampa, i due leader sono rimasti a distanza l'uno dall'altro.