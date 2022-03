Ucraina diretta, i russi avanzano verso la seconda centrale nucleare ma dichiarano una tregua temporanea. Mariupol sotto assedio “spietato”

La tensione sale di giorno in giorno in Ucraina, oggi 5 marzo si parla di forze russe che «sono a 32 chilometri dalla seconda maggiore centrale nucleare dell'Ucraina». Lo afferma l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, lasciando intendere che i russi avrebbero nel mirino un'altra centrale dopo quella di Zaporizhzhia. «Smettete di sparare. State mettendo a rischio la sicurezza del mondo». È il grido d'allarme che si è diffuso dal sistema di allerta pubblico vicino alle centrale nucleare di Zaporizhzhia quando è stata attaccata. A mostrare il filmato e far sentire le voci è la Cnn.

APPROFONDIMENTI LA GU Attacco nucleare, è possibile una nuova Chernobyl? Dal nodo... IL CROLLO Ucraina, Russia vicina al fallimento: il petrolio non si vende... LA GUERRA Nucleare, centrali nel mirino dei russi: terrore in Europa.... L'INTERVISTA L'Ucraina cambia strategia? Il generale Tricarico: «Con le...

Nucleare, centrali nel mirino dei russi: terrore in Europa. L’obiettivo: togliere l’elettricità a 6 milioni di case

Ore 8.04 - «L'operazione militare specialè delle forze russe in Ucraina non ha l'obiettivo di dividere il Paese ma di garantire la sicurezza della Federazione. Lo ha chiarito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista a Sky Arabia, durante la quale ha chiarito ancora una volta la posizione di Mosca: «Vogliamo vedere l'Ucraina demilitarizzata, vogliamo vedere l'Ucraina libera dall'ideologia nazista. E vogliamo anche vedere che lo status neutrale dell'Ucraina sia iscritto nella Costituzione e garanzie che armi in grado di cambiare l'equilibrio di sicurezza in Europa non possano essere dispiegate». Peskov ha poi parlato dell'attacco di ieri notte alla centrale nucleare di Zaporozhya: «Il reattore nucleare, cuore dell'impianto non è mai stato toccato». A suo dire «c'è stata una provocazione dei nazionalisti ucraini, un gruppo di combattenti che ha attaccato una pattuglia di truppe russe che hanno dovuto rispondere». La situazione è sempre stata sotto controllo e non ci sono state minacce alla sicurezza, ha affermato.

Ore 7.44 - l ministero della Difesa russo ha annunciato la treguan per aprire corridoi umanitari. Lo scrive Interfax. «Oggi, 5 marzo, si annuncia una tregua a partire dalle 10 del mattino ora di Mosca e corridoi umanitari sono aperti per l'uscita di civili da Mariupol e Volnovakha», ha affermato il ministero russo della Difesa, scrive la Tass.

Ore 7.30 - Una troupe di Sky News britannica ha filmato in diretta un agguato alle porte di Kiev, in cui la loro automobile viene bersagliata da decine di proiettili. L'inviato Stuart Ramsey, scrive Sky News, rimane ferito alla schiena, mentre il cameraman Richie Mockler riceve due colpi sul giubbotto antiproiettile. Il filmato, visibile sul sito di Sky News Uk, mostra in soggettiva l'agguato, con la camera che punta a terra all'interno dell'auto, quando gli occupanti cercano di ripararsi dopo aver cercato di uscire. Si odono gli spari e i proiettili che bucano la lamiera dell'automobile, si vedono scintille, si vede anche la scia rossa di un proiettile tracciante che rimbalza sull'asfalto. Poi si vedono i quattro occupanti dell'auto che escono dall'auto con giubbotti ed elmetti in testa e attraversano di corsa la strada e si mettono al riparo.

Ore 7 - Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov a Sky News Arabia assicura che «l'operazione russa non punta a dividere l'Ucraina in parti ma ad assicurare la sicurezza della Russia», afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov a Sky News Arabia. «La Russia vuole un'Ucraina «smilitarizzata e libera dall'ideologia neonazista. Vogliamo che lo status neutrale dell'Ucraina sia nella costituzione e vogliamo garanzie che le armi in grado di cambiare gli equilibri di sicurezza in Europa non possano essere dispiegate».

Ore 6.38 - Secondo quanto riportato in un'articolo del Washington Post: «Gli Stati Uniti hanno iniziato ad armare l’Ucraina già agli inizi di dicembre, fornendo armi e attrezzature utili per il combattimento in aree urbane». Lo riporta il Washington Post citando alcuni documenti riservati contenenti l’elenco delle consegne effettuate. «Nell’ultima settimana le consegne sono aumentate, e includono per la prima volta i missili Stinger.

Gli Stati Uniti stimano che la Russia abbia lanciato 500 missili durante l’invasione in Ucraina. Lo riferisce un funzionario del Pentagono. Gli Usa hanno consegnato circa il 70% delle armi previste nel pacchetto da 350 milioni di dollari approvato da Joe Biden per aiutare l’Ucraina. Lo riporta il New York Times. Le armi sono arrivate in Polonia e in Romania e poi spedite, via terra, nell’Ucraina occidentale per essere distribuite su tutto il territorio. Il capo di stato maggiore congiunto delle forze armate Usa, Mark Milley, ha ispezionato l’operazione di trasferimento delle armi nel corso di una visita a sorpresa durante la quale ha incontrato le truppe e il personale di 22 paesi che lavora per scaricare le armi per trasferirle via terra alle forze ucraine.

Ore 6.30 - La Russia intende dispiegare fino a 1.000 mercenari in Ucraina nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Lo riporta Cnn citando fonti dell’intelligence, secondo le quali gli Stati Uniti hanno già «alcune indicazioni» che gruppi di mercenari potrebbero essere coinvolti nell’invasione russa. Le forze ucraine hanno distrutto almeno 39 aerei e 40 elicotteri russi dall’inizio dell’invasione della Russia. Lo riferiscono le autorità ucraine citate dai media locali.

Mariupol sotto assedio, il sindaco: situazione impietosa

La città di Mariupol è sottoposta all’assedio delle forze russe. Lo afferma il sindaco Mariupol Vadim Boitchenko, definendo l’assedio «impietoso» e chiede la creazione di corridoi umanitari. In un messaggio postato su Telegram afferma: «Ora è il momento di cercare soluzioni ai problemi umanitari».

Ore 6.10 - Secondo le rilevazioni di NPR-Maripost, il 47% degli americani promuove il presidente, ben 8 punti in più rispetto al 39% della settimana del 25 febbraio. Il 52% degli intervistati approva la gestione della crisi Ucraina da parte del presidente.

L'Ucraina cambia strategia? Il generale Tricarico: «Con le nuove armi l’esercito di Kiev passerà all’attacco»

Ore 6 - L’amministrazione Biden inizia a valutare piani per uno degli scenari peggiori, ovvero la caduta di Kiev con l’esilio del governo di Volodymyr Zelesnky e l’insediamento di un regime amico a Mosca. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali il dibattito è acceso su come poter assistere, in un caso come questo, Zelensky. Due componenti della commissione di Intelligence della Camera stanno cercando consensi per una misura bipartisan che richiederebbe all’amministrazione Biden la messa a punto di una strategia per sostenere i ribelli pro-indipendenza nel caso il presidente russo Vladimir Putin conquistasse Kiev e occupasse significative aree dell’Ucraina.

Bombardieri B52 americani hanno volato al confine orientale della Nato Le attività nell’ambito di un’esercitazione con le aeronautiche tedesche e della Romania. Lo riporta Cnn citando la Us Air Force. I bombardieri americani hanno volato nello spazio aereo della Romania , non lontano dall’Ucraina, dopo essere partite dalla Raf Fairford, in Gran Bretagna.

⚡️​​In the Bucha district near Kyiv, Russian forces opened fire on a car with civilians.



Two people were killed, including a 17-year-old girl, and four others were injured.



The prosecutor’s office in the Kyiv region has launched criminal proceedings. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022

Ore 5.40 - L’esercito di Kiev, con un appello su Facebook, ha chiamato a raccolta i civili proprietari e piloti di piccoli droni per utilizzare i mini-velivoli nelle attività di controllo e spionaggio delle truppe russe. Lo riferisce l’agenzia Ap.

Timori di bombardamenti massicci sulle città per costringerle alla resa

L’Occidente teme che la Russia si avvii a «bombardare le città» ucraine «fino alla loro sottomissione». Lo riporta Cnn citando alcune fonti dell’intelligence occidentale, secondo le quale questo potrebbe avere un impatto significativo in termini di morti civili. «Le armi pesanti non pesano solo di più, sono pesanti anche in termini di danno che possono infliggere», osservano le fonti con Cnn.