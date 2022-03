Ucraina, la diretta. Mosca pronta a tregua temporanea a Mariupol. Zelensky: «I colloqui? Per ora sono solo parole»

Ucraina, la diretta. La Russia si è detta pronta a dichiarare un cessate il fuoco temporaneo a Mariupol e ad aprire, a partire dalle 10 di questa mattina, un corridoio umanitario verso Zaporizhzhya, a condizione che Kiev soddisfi determinate condizioni. Lo fanno sapere fonti militari russe, mentre un funzionario ucraino annuncia che domani, primo aprile, riprenderanno online i negoziati di pace. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla con Biden: «Siamo a un punto di svolta», dice, chiedendo più armi, sanzioni e aiuti. Gli Usa invitano gli alleati a isolare la Russia e affermano: «Putin male informato dai suoi».

APPROFONDIMENTI LA STRATEGIA La Russia si sta ritirando? La strategia di Putin che riposiziona le... IL REPORTAGE Ucraina, viaggio nel paese liberato Malaya Rohan. «Razzi... LA CRISI Gas russo, retromarcia di Mosca: pagare in rubli? C’è...

Gas russo, retromarcia di Mosca: pagare in rubli? C’è tempo. L’Italia aspetta Gazprom

Ucraina, le ultime notizie in diretta

Ore 7.45 - La Russia sta reclutando poliziotti e procuratori da inviare nelle città ucraine temporaneamente occupate: lo riporta il Kyiv Independent, che cita l'esercito ucraino. Le persone reclutate avranno il compito di condurre un lavoro di «sensibilizzazione» con le autorità locali e la popolazione.

Ore 7.35 - «I negoziati con la delegazione russa riprenderanno il primo aprile in video conferenza». Lo ha annunciato il responsabile della delegazione ucraina, David Arahamiya parlando la scorsa notte alla televisione.

Ore 7.20 - La Russia sta ammassando forze in Donbass dove prepara una vasta offensiva. È quanto ha detto Volodymyr Zelenskiy nel suo ormai consueto discorso televisivo notturno dalle strade di Kiev, in cui ha sottolineato che qualsiasi ritiro delle truppe russe dalle regioni intorno alla capitale e Chernihiv è dovuto alla resistenza degli ucraini. «Ma vediamo allo stesso tempo che c'è un'accumulazione di truppe per nuovi attacchi in Donbass, e noi ci prepariamo per questo», ha aggiunto il presidente ucraino. Ieri le forze russe hanno confermato che quello che definisce un «raggruppamento pianificato delle truppe» sta avendo luogo in Donbass con «l'obiettivo di intensificare le azioni in aree di priorità e soprattutto completare l'operazione per liberare del tutto il Donbass».

Ore 7.00 - Dovrebbe scattare alle 10 ora locale, le 9 in Italia, il cessate il fuoco annunciato ieri dalla Russia a Mariupol per permettere di evacuare i civili della città assediata attraverso corridoi umanitari. «Le forze armate della Russia dichiarano, esclusivamente con fini umanitari, un cessate il fuoco il 31 marzo a partire dalle 10 del mattino», ha dichiaro il capo del centro di controllo della Difesa nazionale russa, Mijail Mizintsev, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax. Mizintsev ha precisato che verrà aperto un corridoio umanitario aggiuntivo per evacuare i civili da Mariupol a Zaporizhzhia passando da Berdyansk, sostenendo che la strada che collega questa a Mariupol sarebbe regolarmente oggetto del fuoco da parte dei militari e nazionalisti ucraini.

Ore 6.10 - Il sindaco di Kharkiv, città dell'Ucraina orientale, Igor Terekhov, ha affermato che l'esercito russo ha distrutto il 15% degli edifici residenziali della città. Lo scrive Ukrinform. «In 35 giorni, un totale di 1.531 strutture sono state distrutte a Kharkiv, inclusi 1.292 edifici residenziali. L'esercito russo ha distrutto 76 scuole, 54 asili nido e 16 ospedali. Ci sono 239 edifici amministrativi in ;;rovina», ha detto Terekhov. Dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala, Kharkiv è stata bombardata quotidianamente. Circa un terzo della popolazione ha lasciato la città.

Ore 6.00 - In un discorso televisivo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che i colloqui di pace con la Russia continuano «ma per il momento ci sono solo parole, niente di concreto». Lo scrive il Guardian. Zelenskiy ha anche affermato che l'Ucraina si sta preparando per gli attacchi russi al Donbass.

Ore 5.40 - Le truppe russe hanno ucciso 134 civili nella regione di Mykolaiv, inclusi sei bambini, da quando è iniziata l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. Inoltre 415 civili sono rimasti feriti. Dichiarazioni queste rilasciate dal capo dell'amministrazione militare regionale di Mykolaiv, Vitalii Kim, durante una conferenza stampa con i media ucraini e stranieri. Lo riporta un corrispondente di Ukrinform. Sono anche state danneggiate 1.622 infrastrutture civili, tra cui 1.200 abitazioni.