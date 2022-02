Ucraina, sangue nel Donbass. E nei test di Putin i missili ipersonici

Mentre il mondo era riunito a Monaco a discutere di diplomazia, Vladimir Putin è andato ad assistere alle esercitazioni nucleari strategiche, portando con sé come ospite l’uomo forte della Bielorussia, Alexander Lukashenko. Il lancio di missili balistici ipersonici e altre armi con capacità nucleare ha voluto essere uno spettacolo di forza in un momento di tensione acuta con l’Occidente. Probabilmente non è una coincidenza che sempre ieri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati