Ucraina e Russia, le «Exit Ramp» tra gli ostacoli della diplomazia e il rischio di una guerra

NEW YORK - «Exit Ramp». A Washington non si fa che ripetere questo termine, che in genere indica le uscite dall’austostrada, ma nel linguaggio diplomatico rappresenta una via d’uscita da un situazione diventata pericolosa. Se Russia e Nato non riescono a imboccare l’exit ramp in tempo, il rischio è che presto avremo una guerra nel cuore del nostro continente. Tutte e due le parti sembrano correre lungo corsie predefinite, verso un continuo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati