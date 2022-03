Ucraina, in Italia 300 bambini senza genitori. Telefono azzurro: «Gestione delicata, cautela sulle adozioni»

«Hanno gli occhi spenti, senza emozioni, solo una profonda paura. Hanno visto immagini terribili, persone vicine a loro che sono morte e hanno affrontato un viaggio pieno di sofferenze. Non giocano. Hanno, spesso, dei peluche, li stringono forte a sé come se non fossero giocattoli, ma strumenti di protezione». Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, ha incontrato i bambini soli, in fuga dall'Ucraina, nei centri di accoglienza in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati