Ucraina, la Russia riconosce il Donbass: inviati i primi soldati «per mantenere la pace»

La guerra in diretta. O meglio, le strategie di guerra in diretta. Vladimir Putin si impossessa della televisione e sfascia ogni trattativa diplomatica in corso con una dichiarazione che fa scivolare la crisi Ucraina sempre più verso la guerra. Il presidente russo annuncia che verranno riconosciute le Repubbliche separatiste del Donbass. E dice che darà il via ad una operazione di Peacekeeping inviando dei soldati.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati