Ucraina, come sarebbe l’invasione della Russia? «Missili e bombe», civili a rischio

Impossibile stabilire se e quando. Ma possibile, invece e purtroppo, immaginare come.

Già: come sarebbe l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia?

In una sola parola: terrificante.

A descriverla, ci pensa il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, nel corso di un’intervista rilasciata alla CNN.

La mossa di apertura sarebbe «una raffica di missili e di bombe».

Con tono drammatico, Jake Sullivan non ci gira troppo attorno.

Sullivan che, al di là del quadro geopolitico, traccia uno scenario apocalittico per i «civili innocenti».

L’orizzonte di una strage.

«Queste armi non sono mai così precise come ciascun esercito vorrebbe, e in più non sappiamo neanche quanto l’esercito russo voglia effettivamente essere preciso», quasi a lasciar intendere che Putin contro Biden possa covare il desiderio, almeno iniziale, di fare carne da macello.

«Un numero incalcolabile di civili innocenti potrebbero rimanere uccisi, e questo completamente a prescindere dalla loro nazionalità».

Insomma, prima ancora di muovere le forze di terra, il terreno potrebbe essere già un tappeto di sangue.

Tornando al quando, «Any day now», qualunque giorno a partire da adesso.

Sulla linea di confine del Donbass, ma anche a Nord lungo il perimetro bielorusso, indipendentemente dai filo-russi e dalla resistenza, la pioggia di missili e di bombe, e più in generale il fuoco incrociato, non avrebbe pietà, non avrebbe nessuna pietà per nessuno.