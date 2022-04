Ucraina diretta, Biden: «Putin vuole cancellare gli ucraini». Catturato l'oligarca Medvedchuk: Zelensky propone scambio di prigionieri

Mosca sta accelerando le manovre per portare l'assalto al Donbass: il Pentagono ha confermato che la Russia sta inviando centinaia di veicoli militari, compresi elicotteri da combattimento e artiglieria, nell’Ucraina dell’est .

Ore 2.27 - verso altri 700 milioni in assistenza militare

Gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare altri centinaia di milioni di dollari in assistenza militare all’Ucraina. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali la cifra sarebbe di circa 700 milioni di dollari con la quale salirebbero a 3 miliardi i fondi stanziati per il paese da Joe Biden da quando ha assunto l’incarico.

Putin: «Prenderemo il Donbass, tragedia inevitabile». Niente stop al gas: gelo Zelensky-Berlino

Ore 2.06 La Russia apre ogni giorno il proprio tratto di corridoi umanitari a Kharkov e Mariupol. A dirlo alla Tass è Mikhail Mizintsev, capo del Centro di gestione della difesa nazionale russo. «Nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario - spiega Mizintsev - la parte russa continua il suo sforzo per fornire un aiuto alla popolazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché alla popolazione locale e agli stranieri nei territori liberati dell' Ucraina. Dalle 10:00 di ogni giorno - prosegue - la parte russa apre corridoi umanitari nelle aree di Kharkov e Mariupol». Ieri l' Ucraina ha informato noto di nove corridoi operativi a Zaporozhye e Donetsk, ma nessuno verso la Russia.

Ore 00.50 - Biden: Putin vuole cancellare gli ucraini. è genocidio

«Sì, ho parlato di genocidio perché è sempre più chiaro che Putin sta cercando di cancellare l’idea di essere ucraini — ha affermato Joe Biden rispondendo a chi gli chiedeva se in Ucraina fosse in corse un genocidio. «Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale, ma di sicuro è quello che sembra a me» .

Ore 23.59 - Zelensky alla Russia: Medvedchuk in cambio nostri soldati

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto uno scambio di prigionieri dopo la cattura di Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino tra i fedelissimi del leader russo Vladimir Putin. «Propongo alla Federazione russa lo scambio di questo tizio dei vostri» per uomini e donne ucraini catturati dalle forze di Mosca durante l’invasione.

Ore 23.12 - Biden accusa Putin di genocidio

Il presidente americano Joe Biden è tornato ad accusare il leader russo Vladimir Putin, parlando di «genocidio». «Il budget familiare, la capacità di riempire il serbatoio, niente di tutto ciò dovrebbe dipendere dal fatto che un dittatore dichiari guerra e commetta un genocidio a mezzo mondo di distanza», ha detto Biden durante la sua visita in Iowa, sulla questione dell’inflazione.

Ore 20.22 - Catturato l’oligarca ucraino filo Putin Viktor Medvedchuk

Il presidente Zelensky ha postato una foto dell’oligarca ucraino filo russo Viktor Medvedchuk in manette. Secondo il presidente sarebbe stato arrestato durante un’operazione speciale. Medvedchuk è alleato e amico personale di Vladimir Putin (che è padrino di una delle sue figlie) ed è stato capo dello staff dell’ex presidente ucraino filo russo Leonid Kuchma. Uomo di fiducia del Cremlino a Kiev fin dai tempi della Rivoluzione arancione, Medvedchuk era il nome che circolava nel caso Putin fosse riuscito a installare un governo fantoccio in Ucraina. Accusato dal governo di Zelensky di «alto tradimento» per il sostegno ai separatisti e lo sfruttamento illegale di risorse in Crimea, il 13 maggio 2021 finì agli arresti domiciliari, dopo il sequestro dei beni di famiglia (compreso un oleodotto) e l’oscuramento delle tre TV (112, NewsOne e ZIK) utilizzate per la campagna filorussa. Ma poi era riuscito a fuggire. Il super yacht Royal Romance (92,5 metri) ormeggiato a Fiume e ritenuto di sua proprietà è stato sequestrato dalle autorità croate.