Armi nucleari, Ucraina smetisce di aver ricevuto materiale radioattivo. Mosca: «È una provocazione»

Il ministero degli Esteri ucraino ha confutato l'affermazione della Russia secondo cui l'Ucraina avrebbe ricevuto del materiale radioattivo per inscenare una «provocazione». La dichiarazione in questione è stata fatta dal portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko su Twitter, riporta un corrispondente di Ukrinform.

«L'affermazione della Russia secondo cui l'Ucraina ha ricevuto materiale radiologico per inscenare una provocazione è una notizia falsa. L'Ucraina è strettamente impegnata nella non proliferazione delle armi nucleari. Non lasciarti ingannare dal manuale di propaganda russo. I russi spesso accusano gli altri di ciò che pianificano loro stessi», ha scritto Nikolenko.



Le polemiche dei giorni scorsi

Ricordiamo che, il 1 marzo 2023, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha accusato l'Ucraina di aver «tramato provocazioni», presumibilmente con l'uso di materiali radiologici, vicino alla Transnistria. Il governo della Repubblica di Moldova ha definito una bugia la dichiarazione di Zakharova.

Mercoledì la Russia ha accusato l'Ucraina di mettere in piedi «provocazioni nucleari», sostenendo che materiale radioattivo è stato consegnato ai porti ucraini di Odessa e Chornomorsk.

«Il 16 febbraio, container con sostanze radioattive ed etichettatura in lingua inglese sono stati consegnati dal territorio di uno degli Stati europei al porto di Chornomorsk (regione di Odessa), aggirando l'ispezione doganale», ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota sul suo sito web.

La differenza tra le armi nucleari e quelle radiologiche

Gli acronimi utilizzati sono Nbc (nuclear, biological and chemical) e Cbrn (chimico, biologico, radiologico e nucleare). La differenza tra pericolo radiologico e pericolo nucleare (o atomico) risiede nella diversa modalità d'emissione della contaminazione radioattiva. Il termine nucleare o atomico è riferito all'esplosione di ordigni nucleari e alle relative conseguenze, mentre il termine radiologico concerne tutte le altre forme d'emissione, in particolare quelle causate da ordigni per la dispersione radioattiva (bombe sporche).

In tempi recenti si usa spesso l'acronimo Cbrne, dove «e» sta per esplosivo. La «E» acquista sempre più importanza poiché per la dispersione di sostanze Nbc si utilizzano quasi sempre esplosivi. Nell'acronimo Cbrnne la seconda «N» sta per «narcotici», altre sostanze la cui importanza è in crescita. Nei narcotici o psicofarmaci rientrano sostanze, come il fentanyl, che sono definite «non-letal chemical weapons» (armi chimiche non letali) e rappresentano una potenziale minaccia nel campo dei pericoli Nbc.