Ucraina, l'avviso di Biden ai cittadini americani: «Chi è lì deve partire subito, le cose potrebbero impazzire»

«I cittadini americani devono partire ora» dall'Ucraina: lo ha detto Joe Biden in una intervista alla Nbc, di cui sono state trasmesse alcune anticipazioni. «Non è come avere a che fare con una organizzazione terrorista, abbiamo a che fare con uno dei più grandi eserciti del mondo, è una situazione molto differente e le cose potrebbero impazzire velocemente», ha ammonito riferendosi alla minaccia russa, mentre l'ambasciata Usa a Kiev lanciava una allerta analoga.

«Non viaggiare in Ucraina a causa delle aumentate minacce di azioni militari russe», avverte l'ambasciata, aggiungendoci il rischio pandemia. «Quelli che si trovano in Ucraina devono partire ora con mezzi commerciali o privati. Se restano in Ucraina, esercitino maggiore prudenza a causa della criminalità, dei disordini civili e potenziali operazioni di combattimento nel caso la Russia intraprenda l'azione militare», aggiunge.