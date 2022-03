Ucraina, Russia e Usa: Biden equilibrista in bilico sulla corda della guerra

Le immagini devastanti che arrivano dall’Ucraina, il dilemma amletico: tra aiuti e sanzioni oppure scontro frontale.

Il messaggio arrogante che arriva dalla Russia, la sfida totale: tra bombe e cultura, di Putin a Kiev, all’intero modello della società occidentale.

L’avvertimento brutale che arriva dalla Cina, l’alleato (s)leale: tra dubbi e certezze, di Pechino con Mosca, del blocco orientale.

E poi il petrolio e poi il gas e poi l’inflazione.

E poi persino la pandemia che qualcuno, ancora, sembra non voler lasciar ancora andare.

La scena è questa, e oggettivamente farebbe tremare le gambe a chiunque.

In alto, sospeso al centro: Joe Biden, equilibrista in bilico sulla corda della guerra.

Strattonato da tutti, da tutti i lati.

Zelensky è quasi un uomo suo e certo non può lasciarlo solo. Ma non può neanche affiancarlo troppo, perché rischia di cadere, di cadere in un conflitto.

Il presidente degli Stati Uniti deve rispondere al suo popolo, al suo partito, alle diverse correnti del suo partito, all’opposizione, ai Paesi amici, in qualche modo al mondo e addirittura alla Storia.

Dopo due anni già folli, gli americani hanno bisogno di talmente tante rassicurazioni che Biden è con un piede sul ciglio del caos.

In primis, la sicurezza, nazionale, ma anche energetica. Con la benzina che comincia a prendere il volo, con il gas destinato comunque ad aumentare, con l’inflazione in generale che metteva paura prima e che fa davvero spavento adesso.

C’è timore, ad esempio e tra virgolette “banalmente”, pure per il prezzo del pane.

A cavallo dei confini nazionali, tra Interni ed Esteri, come da tradizione storica i democratici reclamano a gran voce la dignità, sia degli americani che degli ucraini. Qualcuno bisbiglia l’intervento militare, l’ala più estremista grida invece «Pace!» e basta.

Intervento militare strillato altresì da alcuni repubblicani, ma paradossalmente più per mettere in difficoltà il presidente che non per effettivo interesse nei confronti di una faccenda che, in realtà, a queste latitudini non scalda i cuori nemmeno della destra, con la solita eccezione dei soliti “falchi” dell’esercito.

L’Europa è smarrita e la Cina è schierata.

La Nato è poco più di uno strumento, che gli Stati Uniti devono decidere come utilizzare.

Di sbavature (e di espansioni) se ne sono concesse già troppe, quindi è il tempo di essere assai prudenti.

Nel frattempo, però, di tempo non ce n’è affatto.

Perché lo “zar” tira dritto coi carri armati, l’opinione pubblica è sempre più inorridita, l’omologo Zelensky sta con l’acqua alla gola.

Per quanto ancora?

Per quanti giorni, per quante ore?

Per quanto Biden è in grado di rimanere in equilibrio?

Sulla corda di tutto questo, senza cadere.

Comunque la si pensi: rispetto, e per certi tratti addirittura onore, per una delle presidenze più tormentate di sempre.