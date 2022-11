Ucraina, Sean Penn dona a Zelensky la sua statuetta Oscar: «Resterà a Kiev fino alla vittoria»

L'attore Sean Penn ha regalato al presidente ucraino Zelensky la sua statuetta da Oscar Resterà in Ucraina fino alla fine della guerra come simbolo di fede nella vittoria del nostro Paese.

Il premio per l'attore

Da parte sua, il presidente dell'Ucraina ha premiato l'attore con l'Ordine al merito di 3° grado per meriti personali significativi «nel rafforzamento della cooperazione interstatale, nel sostegno alla sovranità e nell'integrità territoriale dell'Ucraina e per un contributo significativo alla divulgazione del nostro stato nel mondo».

La Russia impone sanzioni a 25 cittadini americani, nella lista anche Sean Penn e Ben Stiller

Le iniziative di Sean Penn per l'Ucraina

Il celebre attore sin dall'inizio del conflitto ha supportato in maniera attiva Kiev e si è schierato contro l'aggressione russa. A febbraio si era recato in Ucraina per girare un documentario sui primi giorni dell'invasione russa (poi è stato costretto a evacuare quando la situazione di sicurezza non ha permesso più il lavoro del set). Successivamente tramite i propri profili social ha sostenuto diverse campagne di raccolta fondi a favore di Kiev. Oggi è tornato nella capitale ucraina per il gesto simbolico di donazione del proprio Oscar a Zelensky .

