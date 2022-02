Ucraina: «basta shopping dei russi», il nuovo fronte è la finanza

Via libera del fronte occidentale alle sanzioni contro Mosca: comincia Londra, a sera si uniscono anche Bruxelles e Washington. Per mettere alle strette la Russia a 24 ore esatte dal blitz del Cremlino, Europa, Stati Uniti e Regno Unito hanno approvato i primi pacchetti di misure in risposta al riconoscimento delle sedicenti repubbliche di Donetsk e Lugansk e all’immediato invio di truppe che vi ha fatto seguito.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati