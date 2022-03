Ucraina, A rischio la sicurezza dei voli in Europa. Easa: «Deteriorati i sistemi di navigazione satellitare Gnss». Possibili cyberattacchi Pdf

Guerra in Ucraina e sicurezza dei voli anche di linea in Europa e Medio Oriente: rilevati deterioramenti (malfunzionamenti) dei sistemi di navigazione satellitare. L'allarme arriva dall'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, Easa (European Aviation Safety Agency) che ha diffuso il bollettino intitolato (alla lettera): "Interruzione del sistema globale di navigazione satellitare che porta al deterioramento dei sistemi di navigazione/sorveglianza aerea".

E subito la spiegazione per le autorità statali di navigazione aerea dei paesi europei e per le stesse compagnie aeree: "In seguito all'invasione russa dell'Ucraina, si sta intensificando in determinate aree non solo attigue alla zona del conflitto il problema (del malfunzionamento) del Global Navigation Satellite (Gnss) a seguito di jamming (blocchi del sistema) e/o di possibili episodi di spoofing (attacco informatico, cyber attacco)".

Spiegazione della spiegazione, in brevissimo: non si conosce ancora l'origine di questi "blocchi" o di questi eventuali "cyber attacchi" (magari destinati ad altri bersagli magari militari, ndr) ma c'è il rischio che piloti e torri di controllo non possano contare a pieno sui sistemi di navigazione satellitare, strumenti a dir poco indispensabili per le attività aeree come le intendiamo negli ultimi decenni sia che si tratti di un ultraggero sia di un Airbus A380.

Del resto proviamo, anche restando con i piedi per terra, a fare a meno del Gps oppure a trovarci in balia del Gps che non funziona bene e che ti guida non dove gli avevi "chiesto".

Le zone dei malfunzionamenti

Le zone in cui sono stati rilevati questi fenomeni, sempre leggendo il bollettino dell'Easa, riguardano gli Stati confinanti con l'Ucraina (sopra la quale al momento volano - almeno ufficialmente - solo velivoli militari russi) e con la Russia meridionale, quelli attorno al Mar Baltico e al Mar Nero e la zona orientale della Finlandia. E poi il Mediterraneo orientale con Cipro, Turchia, LIbano, Siria, Israele e il nord Iraq, senza dimenticare, tornando al nord, l'enclave russa di Kaliningrad tra Polonia e Lituania. Una bella fetta del mappamondo, insomma.

Secondo l'Aesa questi malfunzionamenti includono difficoltà nel "fare il punto geografico" (capire con esattezza dove ci si trovi), reimpostare la rotta dopo un cambio di destinazione, seguire la rotta, nell'affidarsi ai sistemi che regolano la quota in base ai rilievi dei territorio. L'elenco è lungo.

Il Global navigation satellite system (GNSS) è il sistema satellitare globale di navigazione (geo-radiolocalizzazione) che per la navigazione, non solo aerea ma anche in mare e su strada, si affida a costellazioni (reti) di satelliti. D costellazioni c'è ne sono già parecchie e altre, sempre più potenti sono in arrivo in un contesto che in quetsi giorni ha purtroppo fatto rievocare il detto che "le guerre le vince chi controlla i cieli" attualizzandolo con la sostituzione di "spazio" al posto di "cieli".

Ma che cos'è l'Aesa? E' l'Agenzia europea per la sicurezza aerea che ha appunto il compito di "garantire la sicurezza e la protezione ambientale del trasporto aereo in Europa". Ne fanno parte i 27 Stati dell'UE, la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein.



"Non è possibile prevedere - scrive l'Aesa - gli effetti sugli aerei di eventuali interruzioni del funzionamente del Gnss, ma potrebbero verificarsi difficoltà anche nel seguire o nell'approcciare la pista di atterraggio".