Putin arruola 16mila soldati mediorientali e li manda a combattere contro Kiev. Dagli Usa: «Sono siriani esperti in guerriglia urbana»

Sedicimila soldati provenienti dal Medio Oriente sono pronti a unirsi all'esercito russo per combattere contro l'Ucraina. Vladimir Putin, nel consiglio di sicurezza, ha dato il via libera ai volontari che hanno raggiunto la Russia e sono pronti a schierarsi contro Kiev. Il numero dei volontari è stato rivelato dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. Secondo fonti statunitensi, tra di loro potrebbero esserci combattenti siriani esperti nella guerriglia urbana.

Ucraina, la guerra si sposta ovest: bombardate anche Dnipro e Lutsk. «Distrutto un asilo nido»

Siria e Russia sono alleate di lunga data. «Se ci sono persone che, di propria iniziativa e non per soldi, vogliono venire ad aiutare la popolazione del Donbass, allora dobbiamo permettergli di farlo», ha detto Putin. Shoigu ha anche proposto di consegnare loro i sistemi missilistici anticarro occidentali, sottratti dai combattenti fiorussi delle repubbliche di Luhansk e Donetsk. «Per favore, fallo», ha detto il presidente russo.

❗️Russian propaganda channel Zvezda showed footage of Syrian soldiers ready to go to war in Ukraine



Tell at least someone to them, let them put things in order in their country.#stoprussia #Україна #ukraine #UkraineWar #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/OY7LsekWtG

— nws (@load_pm) March 11, 2022