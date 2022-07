Ucraina, in arrivo i jet F-16 americani? L'indiscrezione dal Pentagono, che addestrerà i piloti di Kiev

L'Ucraina potrebbe ricevere jet da combattimento occidentali dagli Stati Uniti per far fronte alla minaccia russa. Lo ha comunicato il capo di stato maggiore dell'aeronautica americana, il generale CQ Brown che specifica però che non è ancora stato preso alcun provvedimento e che si attende una decisione ufficiale.

Tuttavia qualcosa sembra essersi smosso rispetto alla prudenza con cui Joe Biden ha affrontato fino ad oggi il tema dell'invio di aerei a lungo richiesti dal presidente ucraino Zelensky. Nei suoi numerosi discorsi nei parlamenti di tutto il mondo Zelensky aveva infatti più volte richiesto l'intervento della Nato per proteggere il cielo ucraino, o in alternativa, l'invio di aerei da combattimento per modernizzare la propria flotta e affrontare i russi. Dopo mesi di conflitto ora finalmente la richiesta ucraina potrebbe essere esaudita.

Piloti ucraini addestrati negli Stati Uniti

Al momento non ci sono atti ufficiali che confermano la donazione o l'invio di aerei in Ucraina, ma c'è una prova che fa pensare che ciò potrebbe avvenire presto: la camera degli Stati Uniti ha infatti approvato, lo scorso 14 luglio, un programma di 100 milioni di dollari per addestrare i piloti ucraini all'utilizzo di velivoli "made in Usa". Se il provvedimento passerà anche al Senato, l'addestramento potrebbe iniziare nei prossimi mesi. È dunque ipotizzabile che in futuro segua anche l'arrivo degli aerei.

Le "missioni suicide" dei piloti ucraini con i Mig sovietici

Gli ucraini pilotano aerei di tipo russo/sovietico come il Sukhoi Su-27, il Mig 29 e Sukhoi Su-25. Si tratta di aerei degli anni '80, mal equipaggiati e che scontano un'inferiorità tecnica evidente rispetto ai nemici russi, molto più moderni. «A volte le nostre missioni si trasformano in missioni suicide, i nostri piloti non vedono l'ora di pilotare un F-16»aveva detto un pilota ucraino inviato al Pentagono a giugno. Il pilota, nome in codice Nomad, aveva raccontato diversi episodi in cui i piloti ucraini erano stati costretti a volare di notte senza radar. «Gli aeroplani russi hanno molte più capacità. Di solito volano oltre il raggio visivo. Di solito usano missili che hanno una portata di oltre 80 miglia. Quando li avvistiamo, hanno già sparato».

Aerei all'Ucraina: F16 o Eurofighter?

Rimane il dubbio sul tipo di aerei che potrebbero essere inviati in Ucraina. «Ci sono i jet americani, c'è il Gripen fuori dalla Svezia, c'è l'Eurofighter, c'è il francese Rafale. Ci sono vari aerei che potrebbero andare in Ucraina» ha detto «Non posso dirti esattamente cosa sarà", ha detto il generale americano CQ Brown».