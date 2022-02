Ucraina, summit Biden-Putin? «Prematuro», ecco perché potrebbe essere una trappola

Una trappola.

L’incontro tra Biden e Putin riecheggia tra gli annunci di queste ore, ma potrebbe non avere luogo mai.

Una trappola, appunto, piazzata dallo “zar” all’altezza dell’Ucraina, in cui il presidente americano pare essere già caduto.

Sì, perché si sta giocando al gioco del Cremlino, di certo non a quello della Casa Bianca.

Con Washington puntualmente costretta a inseguire Mosca che, seppur nel caos delle prime esplosioni lungo il confine del Donbass, sembra comunque avere le idee chiarissime.

Putin, infatti, un risultato enorme lo ha ottenuto già: grazie soltanto al suo atteggiamento da duro, e senza più averne tecnicamente la forza né i mezzi, è riuscito a riequilibrare l’estetica delle due superpotenze, riportandola indietro sino agli anni della Guerra Fredda.

Stati Uniti e Russia di nuovo sullo stesso piano, in un faccia a faccia che spaventa tutti, compreso il mondo intero, ma che paradossalmente disegna gli americani più tremolanti degli ex sovietici.

Tra le poche cose evidenti: nelle mani di chi sia l’iniziativa.

Con il segretario di Stato Blinken e con la diplomazia a stelle e strisce che, in attesa di riunirsi per l’ennesima volta con il ministro degli Esteri Lavrov (giovedì 24 febbraio, ndr), ostentano una posizione che di per sé consegna, per utilizzare una metafora calcistica, la palla nella metà campo dell’orso.

Insomma, Biden incontrerà Putin, solo se Putin prima non invade.

Con la Cia che nel frattempo dichiara di aver intercettato più ordini, rivolti dal Cremlino ai suoi generali, di attaccare, di invadere, appunto.

Altro che summit, dunque.

Una trappola.

Una trappola e un sogno.

Quello dello “zar”, di fare il bis della Crimea, senza pagarne le conseguenze.

Tenendo pure la Nato fuori dall’Ucraina.

E mettendo gli Stati Uniti in una posizione scomodissima.

Se reagiscono, di tutta questa storia diventano i cattivi perché non consentono l’autodeterminazione dei popoli filorussi di Donetsk e Luhansk, e naturalmente espongono la Comunità Internazionale al rischio di conseguenze che nessuno è in grado di prevedere, consentendo persino alla Cina di agitarsi al riguardo.

Infine se non reagiscono, regalano a Putin, nel cuore dell’Europa, la sensazione di poter fare davvero come diavolo gli pare.