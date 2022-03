Basta evocarlo per esorcizzarlo: almeno, finora, è andata sempre così con il tabù nucleare, il più scabroso di tutti i tabù, quello definitivo. La Russia, stizzita dalle difficoltà della guerra che ha scatenato in Ucraina, è arrivata a minacciare di infrangerlo, gli Stati Uniti con il presidente Joe Biden hanno appena replicato che «Sì, in circostanze estreme...».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati