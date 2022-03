Ucraina, falso premier telefona a tre ministri inglesi: governo Johnson accusa i russi

Pensavano di stare al telefono e di parlare con il primo ministro ucraino e invece tre ministri britannici, tra cui il responsabile della Difesa, sarebbero stati ingannati. E quando sono stati colti dal sospetto hanno chiuso la telefonata. Ora accusano la Russia per quelle telefonate bufale. Il governo britannico ha pubblicamente accusato «lo Stato russo» infatti di essere dietro le telefonate beffa realizzate da un presunto imitatore che si è spacciato per il premier ucraino Denys Šmihal nei giorni scorsi.

Un portavoce di Boris Johnson ha svelato che i ministri presi di mira sono stati tre: oltre ai titolari di Difesa e Interno, Ben Wallace e Priti Patel, come già si sapeva, anche quella della Cultura, Nadine Dorries.

Questa è la denuncia del ministro Wallace sul suo profilo Twitter:

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022