Ucraina, il segreto del boom di Kiev e la lotta a oligarchi e corrotti

Le nuove fondamenta sono state poste. Se non ci fosse un conflitto congelato in casa propria all'Est da 7 anni e il rischio dello scoppio di una guerra di vaste proporzioni l'economia ucraina potrebbe adesso iniziare un prolungato ciclo di espansione, se non addirittura di boom. La speranza di seguire la strada, già tracciata dalla vicina Polonia agli inizi del secolo, è quanto mai reale. De-oligarcizzare l'economia è il corso intrapreso da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati