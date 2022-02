Ucraina, Usa contro Russia: guerra o non guerra, Biden oggi è più debole

Più che intento a rassicurare il mondo, Biden appare talmente debole che sembra quasi desiderare che sia il mondo a rassicurare lui.

Per quanto possa sembrare un giudizio frettoloso, eccessivo ed eccessivamente feroce, è esattamente questa la fotografia dell’ultima conferenza stampa andata in scena alla Casa Bianca.

APPROFONDIMENTI LA CRISI DIPLOMATICA Ucraina, diretta. Al via maxi-esercitazioni russe nel Mediterraneo.... IL RETROSCENA Ucraina, sventato il rischio di una guerra o bluff di Putin? Il ruolo... IL FOCUS Ucraina, video falsi, droni, attacchi cyber: la Russia mette in campo... L'ANALISI Ucraina, economie e relazioni: i danni da propaganda. È guerra...

Al centro, l’Ucraina. Nell’altra metà di campo, invece, la Russia. Sugli spalti, infine, la Cina.

Il presidente degli Stati Uniti ha fatto tutto tranne che impressionare, specie Vladimir Putin, figurarsi Xi Jinping.

A sua discolpa, va detto che è finito in un incastro in cui, come si muove muove, sbaglia.

Se alza i toni e mostra i muscoli, è un guerrafondaio, in particolare agli occhi della sua sinistra, specie di quella più radicale.

Se viceversa i toni li abbassa e al contrario ostenta la diplomazia, per la destra l’America diventa un’inaccettabile caricatura di se stessa, e lui è per l’appunto un debole.

Ci sono almeno un paio di passaggi, però, oggettivamente non all’altezza.

«Non manderemo soldati americani a combattere in Ucraina».

Traduzione: lo “zar” dichiara oramai ogni giorno di non voler attaccare, ma qualora decidesse di farlo Washington resterebbe a guardare.

Nel quadro di un braccio di ferro sospeso tra equilibri e tensioni, un pessimo segnale per chi dovrebbe comunque vestire i panni di un gigante, del gigante per eccellenza, quello a stelle e strisce.

E ancora: «Abbiamo fornito all’esercito ucraino equipaggiamenti, suggerimenti e intelligence affinché Kiev possa difendersi da sola».

Altra ammissione di non belligeranza, tutt’altro che tacita.

Una doppia presa di posizione che piace molto alle democrazie e diplomazie occidentali. Ma che fa sorridere altrettanto, perché completamente diversa è l’ottica politico-culturale (dittatoriale), i due colossi d’Oriente.

Biden, poi, ci ha provato pure a raddrizzare il tiro, appoggiandosi a un’affermazione sulla Nato, che è il vero nodo della questione per Putin:

«Qualsiasi aggressione a un Paese alleato è un’aggressione contro tutti quanti noi».

Troppo poco, però.

Oramai la frittata è fatta, il gioco dell’estetica della forza è perso.

C’erano una volta gli Stati Uniti d’America...